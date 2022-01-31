Экс-наставник Легии попытается вывести поляков на ЧМ-2022.
чеслав михневич (справа), pzpn.pl
31 января 2022, 14:22
Польская федерация футбола объявила имя нового главного тренера сборной.
Им стал экс-тренер Легии Чеслав Михневич. Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью пролонгации соглашения.
Таким образом, Андрей Шевченко продолжает находиться без работы после увольнения из Дженоа.
Напомним, Польше предстоит встретиться с Россией в первом стыковом матче за право играть на ЧМ-2022 в Катаре.