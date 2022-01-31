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Экс-наставник Легии попытается вывести поляков на ЧМ-2022.

Польская федерация футбола объявила имя нового главного тренера сборной.

Им стал экс-тренер Легии Чеслав Михневич. Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью пролонгации соглашения.

Таким образом, Андрей Шевченко продолжает находиться без работы после увольнения из Дженоа.

Напомним, Польше предстоит встретиться с Россией в первом стыковом матче за право играть на ЧМ-2022 в Катаре.