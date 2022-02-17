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Организаторы турнира предлагают сделать промежуточный выбор.

Килиан Мбаппе (в центре) против матча против Реала, Getty Images

Килиан Мбаппе (в центре) против матча против Реала, Getty Images

Торжественно отгремели четыре первых матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2021/22, в которых мы увидели ожесточенные баталии команд, а при помощи английского Манчестер Сити и лиссабонского Спортинга (5:0) еще и не остались без солидного количества забитых мячей.

В качестве промежуточных итогов данного этапа состязаний официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам проголосовать за наиболее достойного, по их мнению, футболиста, который внес наиболее весомый вклад в успех своей команды.

В список претендентов попали следующие исполнители:

– Килиан Мбаппе (ПСЖ) / решающий гол в ворота мадридского Реала (1:0);

– Бернарду Силва (Манчестер Сити) / 2 гола + голевой пас в матче против лиссабонского Спортинга (5:0);

– Мохамед Камара (Зальцбург) / образцовая игра в полузащите в матче против мюнхенской Баварии (1:1);

– Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) / "сухой" матч на поле миланского Интера (2:0).

Проголосовать за наиболее достойного кандидата на звание Лучший игрок недели Лиги чемпионов УЕФА можно на официальном сайте турнира, а также ниже в данном материале.