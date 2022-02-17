Организаторы турнира предлагают сделать промежуточный выбор.
Килиан Мбаппе (в центре) против матча против Реала, Getty Images
17 февраля 2022, 06:25
Торжественно отгремели четыре первых матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2021/22, в которых мы увидели ожесточенные баталии команд, а при помощи английского Манчестер Сити и лиссабонского Спортинга (5:0) еще и не остались без солидного количества забитых мячей.
В качестве промежуточных итогов данного этапа состязаний официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам проголосовать за наиболее достойного, по их мнению, футболиста, который внес наиболее весомый вклад в успех своей команды.
В список претендентов попали следующие исполнители:
– Килиан Мбаппе (ПСЖ) / решающий гол в ворота мадридского Реала (1:0);
– Бернарду Силва (Манчестер Сити) / 2 гола + голевой пас в матче против лиссабонского Спортинга (5:0);
– Мохамед Камара (Зальцбург) / образцовая игра в полузащите в матче против мюнхенской Баварии (1:1);
– Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) / "сухой" матч на поле миланского Интера (2:0).
Проголосовать за наиболее достойного кандидата на звание Лучший игрок недели Лиги чемпионов УЕФА можно на официальном сайте турнира, а также ниже в данном материале.