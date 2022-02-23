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Стали известны новые подробности результатов медэкспертизы.

21 января 2019 года трагическим образом оборвалась жизнь аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате крушения самолета по пути в английский Кардифф, который только успел договориться о трансфере игрока из французского Нанта за 15 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на давность инцидента, судебно-медицинская экспертиза в ходе уголовного дела все еще не завершена, а испанская пресса сообщила о ее последних результатах.

Над телом Салы были проведены токсикологические тесты, в ходе которых были взяты анализы крови из подвздошно-бедренной вены для определения уровня алкоголя в крове экс-игрока, а также анализ крови из полости туловища, который был призван идентифицировать его ДНК.

Результаты тестирования показали 58% уровень насыщения крови угарным газом, что позволяет экспертам говорить о серьезном отравлении организма Салы угарным газом.

Патологоанатом Бэзил Пердью, который является участником расследования инцидента, заявил, что футболист скончался от травм головы и туловища, однако еще до момента смерти он подвергся воздействию больших доз углекислого газа, в результате чего в момент удара воздушного судна о поверхность воды мог уже находиться в состоянии глубокой комы.

Отметим, что ранее суд признал виновным предпринимателя, который организовал перелет футболиста.