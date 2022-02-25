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У Польщі хочуть допомогти українцям знайти футбольні клуби.

Українські футболісти можуть перестати вважатися легіонерами у чемпіонаті Польщі. Про це заявив президент Футбольної Спілки Польщі Цезарій Кулеша.

За його словами, найближчим часом він просить правління організації допомогти українським футболістам знайти клуби у Польщі.

«На найближчому засіданні ПФС винесу питання, щоб українці не включалися до складу іноземців з країн, які не входять до Євросоюзу.

Завдяки цьому, ми збільшимо їхні шанси знайти клуби у Польщі у цей непростий час», — написав він у своєму Твіттері.