Футбольна асоціація зробила заяву щодо нападу РФ на Україну.
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27 февраля 2022, 22:25
Футбольна асоціация Англії виступила із заявою щодо нападу Росії на Україну.
Збірна "трьох левів" відмовилась грати із Росією на будь-якому рівні.
"Ми солідарни із Україною та щиро засуджуємо звірства російського лідера. ФА може заявити, що наша збірна не буде грати ні з якою збірною Росії у найближчому майбутьному. Це не буде залежати ані від віку, ані від статі збірної", — наголошує заява ФА.
Зазначимо, що раніше із заявою виступило ФІФА, яка не прийняла особливо важливих рішень на адресу агрессора.