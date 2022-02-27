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Футбольна асоціація зробила заяву щодо нападу РФ на Україну.

Футбольна асоціация Англії виступила із заявою щодо нападу Росії на Україну.

Збірна "трьох левів" відмовилась грати із Росією на будь-якому рівні.

"Ми солідарни із Україною та щиро засуджуємо звірства російського лідера. ФА може заявити, що наша збірна не буде грати ні з якою збірною Росії у найближчому майбутьному. Це не буде залежати ані від віку, ані від статі збірної", — наголошує заява ФА.

Statement from The FA: pic.twitter.com/mBTJ2y5gh8 — The FA (@FA) February 27, 2022

Зазначимо, що раніше із заявою виступило ФІФА, яка не прийняла особливо важливих рішень на адресу агрессора.