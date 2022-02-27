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Організация, як завжди, не прийняла адекватних рішень.

Міжнародна федерація футболу виступила із заявою на тлі нападу РФ на Україну.

Організація не прийняла значуших рішень щодо РФС, висловивши лише глибокі співчуття українському народу, та заборонивши агресору використовувати свої национальні ознаки.

"Перш за все, ФІФА хоче виразити глибокі співчуття українському народу та засудження російської агресії на адресу України. Насилля ніколи не буває рішенням, завжди є місце діалогу. Ми всі занепокоєні тим, що відбувається в українським народом.

Ми підтримуємо діалог із УАФ щодо їх запитів и намагаємось допомогти всім її представникам покинути Україну на час конфлікту.

Для рішення питань, що пов'язані із футболом, мі разом із шістьома Радою ФІФА скоро приймем першочергові заходи та будь-які рішення у майбутньому, якщо ситуація не поліпшиться.

Ми прийняли рішення, що Росія буде виступати без свого флага та під назвою Російского футбольного союзу. Матчі повинні пройти поза Росією.

Що на рахунок майбутніх поєдинків відбору до ЧС-2022, ФІФА занходиться у постійному діалогу із представниками чешського, шведського та польского футболу. Ми взяли до уваги позицію, яку озвучили ці федерації та вже намагаємось домовитись із ними", — йдеться у зверенні ФІФА.

Нагадаємо, раніше президент Федерації футболу Франції закликав відсторонити Росію від участі у Чемпіонату світу в Катарі.