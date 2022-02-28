Рішення вступає в силу негайно.
Лого УЄФА, getty images
28 февраля 2022, 20:48
УЄФА ухвалив ще одне доленосне рішення, припинивши співпрацю з російською фірмою Газпром.
"УЄФА вирішив припинити партнерство з Газпромом у всіх змаганнях.
Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", — йдеться мова у заяві організаці на офіційному сайті.
Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх змагань.