Другое

Рішення вступає в силу негайно.

УЄФА ухвалив ще одне доленосне рішення, припинивши співпрацю з російською фірмою Газпром.

"УЄФА вирішив припинити партнерство з Газпромом у всіх змаганнях.

Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", — йдеться мова у заяві організаці на офіційному сайті.

Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх змагань.