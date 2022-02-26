Санкції на адресу РФ набирають обертів.
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26 февраля 2022, 14:25
Як повідомляє авторитетне видання The Times, союз європейських футбольних асоціацій вирішив розірвати спонсорську угоду з російським Газпромом. Причиною тому – війна, з якою Росія прийшла в Україну.
Наразі УЄФА перебуває у процесі підготовки відповідних паперів та готує прес-релізи.
Зазначається, що через втрату такого потужного спонсора союз втратить 80 мільйонів фунтів.
Газпром є спонсором УЄФА із 2012 року. У травні минулого року сторони підписали нову трирічну угоду на 40 мільйонів фунтов за сезон.
Раніше УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижу.