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Санкції на адресу РФ набирають обертів.

Як повідомляє авторитетне видання The Times, союз європейських футбольних асоціацій вирішив розірвати спонсорську угоду з російським Газпромом. Причиною тому – війна, з якою Росія прийшла в Україну.

Наразі УЄФА перебуває у процесі підготовки відповідних паперів та готує прес-релізи.

Зазначається, що через втрату такого потужного спонсора союз втратить 80 мільйонів фунтів.

Газпром є спонсором УЄФА із 2012 року. У травні минулого року сторони підписали нову трирічну угоду на 40 мільйонів фунтов за сезон.

Раніше УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижу.