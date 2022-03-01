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Німецька компанія не має наміру співпрацювати із окупантами.

Німецька компанія одягу Adidas, що є технічним партнером збірної РФ з футболу, призупиняє співпрацю з агресором.

"Adidas" призупиняє співпрацю з РФС та рішення набирає чинності невідкладно", — цитує заяву представника компаніі Financial Times.

Чинний договорі був розрахований до кінця 2026 року, але зважаючи на напад РФ на Україну, компанія відмовилась від подальшої співпраці.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від усіх змаганнь.