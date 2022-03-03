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Хавбек повідомив про припинення виступів за національну команду.

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян завершив кар’єру в збірній Вірменії. Про своє рішення футболіст повідомив на сторінці в Instagram.

Рішення про припинення виступів за збірну атакуючий хавбек прийняв ще в листопаді минулого року після матчу з Німеччиною.



Мхітарян виступав за збірну Вірменії з 2007 року. За цей час 33-річний гравець провів 95 матчів та забив 32 голи.

Раніше повідомлялося, що Мхітарян покине Рому вільним агентом наступного літа.