Армянин будет искать себе новый клуб.
Генрих Мхитарян, getty images
26 января 2022, 10:55
Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян покинет клуб летом. Об этом сообщает La Repubblica.
Руководство "волков" не планирует продлевать контракт с армянским хавбеком. Таким образом он уйдет бесплатно.
Одна из главных причин расставания с футболистом — желание боссов клуба разгрузить зарплату. Мхитарян получает три миллиона евро в год по нынешнему контракту.
Отметим, что Мхитарян на протяжении трех сезонов выступает за Рому. В текущем сзоне чемпионата Италии на его счету три гола в 22 играх.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.