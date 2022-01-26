Италия

Армянин будет искать себе новый клуб.

Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян покинет клуб летом. Об этом сообщает La Repubblica.

Руководство "волков" не планирует продлевать контракт с армянским хавбеком. Таким образом он уйдет бесплатно.

Одна из главных причин расставания с футболистом — желание боссов клуба разгрузить зарплату. Мхитарян получает три миллиона евро в год по нынешнему контракту.

Отметим, что Мхитарян на протяжении трех сезонов выступает за Рому. В текущем сзоне чемпионата Италии на его счету три гола в 22 играх.

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