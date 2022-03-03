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Європейський футбольний союз прийняв рішення щодо російського сателіта.

Білоруські клуби і національні команди не зможуть проводити домашні матчі на території своєї країни, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На сьогоднішній зустрічі Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що усі білоруські команди мають грати на нейтральній території. Крім того, вони мають проводити свої номінальні домашні матчі без глядачів.

Європейський футбольний союз планує і надалі проводити зустрічі для вирішення питань, які можуть виникнути у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх змагань.