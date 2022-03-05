Організація зробила це через агресію у бік України.
Гравець россійского клубу, getty images
05 марта 2022, 00:36
Асоціація європейських професійних футбольних ліг відреагувала на агресію на адресу України жорстким рішенням.
Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт організації, РПЛ та ФНЛ виключили з лав асоціації.
Це означає, що тепер будь-який футболіст може розірвати контракт із російським клубом та поїхати без жодної компенсації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА та УЄФА можуть відкрити трансферне вікно для бажаючих покинути клуби РФ.