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Організація зробила це через агресію у бік України.

Асоціація європейських професійних футбольних ліг відреагувала на агресію на адресу України жорстким рішенням.

Як повідомляє офіційний твіттер-аккаунт організації, РПЛ та ФНЛ виключили з лав асоціації.

Це означає, що тепер будь-який футболіст може розірвати контракт із російським клубом та поїхати без жодної компенсації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА та УЄФА можуть відкрити трансферне вікно для бажаючих покинути клуби РФ.