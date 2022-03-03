Украина

Все більше футболістів та тренерів не хочуть бачити нічого спільного з агресором.

Міжнародна федерація футболу та Європейський футбольний союз розглянуть можливість відкрити трансферне вікно для тих гравців, які бажають залишити РФ та Україну — повідомляє The Guardian.

Першею це питання порушила Польща, бо деякіх польських гравців, які виступають в РФ, зупиняє від від'їзду лише неможливість потім грати до літа.

Європейський футбольний союз обговорює можливість дозволити трансфери за межами трансферного вікна, але не підтверджує це.

“Я вже 48 годин на телефоні, намагаючись знайти якесь рішення, — прокоментував ситуацію для впливлвого британського видання президент УЄФА Александер Чеферін. — До мене звертаються гравці та тренери, які не хочуть або не можуть залишатися у зоні бойовіх дій”.

“Ми намагаємось зробити все можливе, щоб зупинити це безглуздя. Сподіваюся, що футбол має вплив у світі, та допоможе вирішити проблему. Можу запевнити, що в нинішних обставинах шансів на зняття санкцій з агресора немає”.

Раніше повідомлялося, що АПЛ перегляне контракт на трансляції в РФ.