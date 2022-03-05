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Очікується, що заявка країн на майбутній турнір буде єдиною.

Євро-2028 з високою вірогідністю відбудеться у Великій Британії та Ірландії, повідомляє видання Daily Mail.

Країни лише місяць тому подали спільну заявку, але саме вони наразі є головними і, можливо, єдиними претендентами на проведення турніру.

Очікується, що Туреччина відкличе свою заявку після невдач з турнірами у 2016 та 2024 роках. Що ж до Росії, то після розв’язання війни з Україною та відсторонення від усіх спортивних змагань її заявка не має ніяких шансів.

Прийом заявок має завершитись у вересні 2023 року, але у нинішній ситуації УЄФА може оголосити майбутнього господаря значно раніше.