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Відоме подружжя допомогло Україні.

Легендарний футболіст Девід Бекхем та його дружина пожертвували мільйон доларів на допомогу українським дітям:

"Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучаються. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі покинути свої будинки.

Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйонів дітей зараз перебувають під загрозою", — написав Девід.

Нагадаємо, що раніше Нива Тернопіль допомогла зібрати 10 тонн продуктів для української армії.