Відоме подружжя допомогло Україні.
Девід Бекхем, getty images
08 марта 2022, 22:50
Легендарний футболіст Девід Бекхем та його дружина пожертвували мільйон доларів на допомогу українським дітям:
"Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучаються. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі покинути свої будинки.
Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйонів дітей зараз перебувають під загрозою", — написав Девід.
Нагадаємо, що раніше Нива Тернопіль допомогла зібрати 10 тонн продуктів для української армії.