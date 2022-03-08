Украина: Первая лига

Тернопільська команда закликала всіх бажаючих приєднатись до збирання продуктів.

Тернопільська Нива разом із будівельною компанією Інвест-Родина зібрала першу партію гуманітарної допомоги для української армії та переселенцям у період військового вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вже було зібрано близько 10 тонн продуктів і процес збирання все ще триває. Команда закликає всіх бажаючих допомогти приєднатись до акції підтримки. Збір проводиться у місті Тернопіль на вулиці Лозовецька, 13.

На момент зупинення чемпіонату Першої ліги України Ніва посідає п'яте місце.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!