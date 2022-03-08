Другое

Агресор намагається зберегти поняття футболу для країни.

CAS зареєстрував апеляцію РФС проти рішень ФІФА та УЄФА, які відсторонили всі російські клуби та збірні від турнірів.

"Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував сьогодні апеляції подану Футбольним союзом Росії (РФС) проти рішень, прийнятих 28 лютого 2022 р. Бюро Ради ФІФА (звернення ФІФА) та Виконавчий комітет УЄФА (звернення УЄФА) відсторонити всі російські команди та клуби від участі в змаганнях до подальшого повідомлення.

У своїх апеляціях РФС просить CAS скасувати оскаржувані рішення та відновити всі російські

команди та клуби для участі у змаганнях ФІФА та УЄФА. Разом з кожною заявою о

апеляційної скарги, РФС також подав клопотання про зупинення виконання кожного оскаржуваного рішення", — йдеться у заяві CAS.

Нагадаємо, що ФІФА виключила Росію із чемпіонату світу.