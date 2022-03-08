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Організація прийняла остаточне рішення.

Бюро оргкомітету ФІФА прийняло ключові рішення щодо матчів європейського плей-офф Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 після консультацій з УЄФА та асоціаціями-учасниками ФІФА.

"Після рішення від 28 лютого 2022 року, прийнятого спільно з Виконавчим комітетом УЄФА, відсторонити всі російські команди від участі в змаганнях ФІФА і УЄФА до подальшого повідомлення, Бюро Організаційного комітету ФІФА вирішило, що Польща автоматично пройде у фінал Шляху B, у якому вона зустрінеться з переможцем матчу між Швецією та Чехією", — йдеться на сайті ФІФА.

Нагадаємо, що раніше ФІФА перенесла матч України з Шотландією на червень.