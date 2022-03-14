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Його спільника поки не знайшли.

Справа з найбільш відомим футбольним “кіберзлочином” дішла до суду — повідомляє Calcio e Finanza.

У 2014 році Лаціо придбав у Фейеноорда Стефана де Врея (зараз грає за Інтер)тза 8 мільйонів євро, які римський клуб мав виплатити чотирма частинами. Перші три виплати пройшли ідеально, а четверта зникла.

Проведене розслідування виявило, що хакер Алексіс Людвіг Леврой, француз, що мешкав у Швейцарії, зламав систему фінансових переказів та переказав 2 мільйоні на свій рахунок.

14 березня 2022 року він постав перед судом, який обере йому міру покарання та намагатиметься знайти його спільника, який досі залишається невідомим.