Италия

Хорошие новости для наставника "нерадзурри" Антонио Конте.

Основной защитник миланского Интера Стефан де Врей вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato.

29-летний голландец сдал положительный тест на Covid-19 в середине марта, как и несколько других игроков "нерадзурри".

В ближайшее время де Врей пройдет медицинское обследование, чтобы получить одобрение на возвращение к тренировочному процессу и Антонио Конте надеется, что он сможет набрать кондиции до предстоящего матча с Болоньей.

Ранее на этой неделе от коронавируса смогли избавиться вратарь Самир Ханданович и полузащитник Матиас Весино, что делает защитника Данило Д'Амброзио единственным оставшимся игроком Интера с положительным тестом.

Напомним, матч Болонья — Интер пройдет в субботу, 3 апреля, в 21:45 по киевскому времени.