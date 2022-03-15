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Футболіст повертається до національної команди після зупинки сердця.

Півзахісник Брентфорду Крістіан Еріксен вперше з літа 2021 року викликаний до лав збірної Данії.

Футболіст може прийняти участь у товариському матчі проти Нідерландів, що відбудеться 26 березня і проти Сербії, матч з котрою запланований на 29 березня.

Відзначимо, що це перше повернення до збірної Еріксена, після зупинки сердця, що сталася під-час матчу Євро-2020 проти Фінляндії.

Раніше Еріксен відіграв повний матч проти Бернлі, у якому його команда здобула перемогу.