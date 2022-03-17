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Клуби розірвали діючі угоди.

Мадридський Реал, ПСЖ та Мілан більше не співпрацюють із російською компанією Fonbet.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, клуби розірвали угоди з букмекером, з яким працювали з 2019 та 2021 року.

Відомо, що рішення прийняли у знак солідарності одразу після того, як РФ напала з війною на Україну.

Раніше повідомлялося, що франкфуртський Айнтрахт вирішив розірвати контракт з Лабораторією Касперського.

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