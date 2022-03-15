Германия

Клуб розірвав відносини з партнером із країни-агресорки.

Франкфуртський Айнтрахт вирішив розірвати співпрацю з Лабораторією Касперського. Про це повідомляє сайт клубу.

"Після офіційного офіційного попередження Німецького федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI) у вівторок, яке висловлює сумніви щодо надійності виробника систем кібербезпеки Kaspersky, партнерство, побудоване на довірі до його продуктів і послуг, більше неможливе в цій дуже чутливій сфері.

Ми завжди чітко давали зрозуміти, що продовження нашого партнерства з Касперським базуємо на фактах і ставленні, а не на національності. Попередження BSI означає рішучу зміну фактичної ситуації, а отже, нашу впевненість у здатності продуктів і послуг Kaspersky забезпечити захист.

Ми повідомили керівництво Kaspersky про те, що ми негайно розриваємо спонсорську угоду. Ми озираємося на дуже надійне та успішне партнерство з Kaspersky і маємо чесні та добрі стосунки з людьми, які беруть участь у цьому, протягом майже чотирьох років. Ми дуже шкодуємо про такий розвиток подій", — пишеться на сайті клубу.

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