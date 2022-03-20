Другое

Аргентинець продовжить роботу в катарському клубі.

Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо найближчим часом стане головним тренером Ад-Духаїля, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Креспо погодив контракт з катарським клубом до 2023 року і підпише угоду найближчими днями. На цій посаді аргентинський спеціаліст замінить колишнього тренера Шахтаря Луїша Каштру.

Останнім клубом Креспо був бразильський Сан-Паулу, де він працював з лютого по жовтень 2021 року.

В розіграші чемпіонату Катару, що нещодавно завершився, Ад-Духаїль зайняв друге місце.