Аргентинець продовжить роботу в катарському клубі.
Ернан Креспо, Getty Images
20 марта 2022, 13:31
Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо найближчим часом стане головним тренером Ад-Духаїля, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Креспо погодив контракт з катарським клубом до 2023 року і підпише угоду найближчими днями. На цій посаді аргентинський спеціаліст замінить колишнього тренера Шахтаря Луїша Каштру.
Останнім клубом Креспо був бразильський Сан-Паулу, де він працював з лютого по жовтень 2021 року.
В розіграші чемпіонату Катару, що нещодавно завершився, Ад-Духаїль зайняв друге місце.