Екс-тренер Шахтаря висловився щодо нападу РФ на нашу державу.
луіш каштру, getty images
19 марта 2022, 15:45
Колишній наставник донецького Шахтаря Луіш Каштру поділився думками щодо війни, яку Росія розв'язала із нашою державою.
Португалець вважає, що світові лідери роблять недостатньо для того, щоб припинити кровопролиття.
"Кадри з Києва змушують задуматись: як таке можливе у чотирьохмільйонному місті, у країні, що любить свободу? У нас було цілком нормальне життя — не було ні страху, ні невпевненності у завтрашньому дні. Ми знали, що є певна небезпека, але не уявляли наскільки це реально.
Світовим лідерам повинно бути соромно! Зараз нічого не може бути важливіше за мир — ні економіка, ніщо! Я шокований тим, що відбувається.
Вони кажуть, що роблять все можливе, але це не так. Нехай підіймуться зі своїх кресел та почнуть реально діяти", — наводить слова Каштру Mais Futebol.
Раніше повідомлялось, що низка гравців Динамо та Шахтаря об'єдналась заради допомоги ЗСУ.