Украина

Екс-тренер Шахтаря висловився щодо нападу РФ на нашу державу.

Колишній наставник донецького Шахтаря Луіш Каштру поділився думками щодо війни, яку Росія розв'язала із нашою державою.

Португалець вважає, що світові лідери роблять недостатньо для того, щоб припинити кровопролиття.

"Кадри з Києва змушують задуматись: як таке можливе у чотирьохмільйонному місті, у країні, що любить свободу? У нас було цілком нормальне життя — не було ні страху, ні невпевненності у завтрашньому дні. Ми знали, що є певна небезпека, але не уявляли наскільки це реально.

Світовим лідерам повинно бути соромно! Зараз нічого не може бути важливіше за мир — ні економіка, ніщо! Я шокований тим, що відбувається.

Вони кажуть, що роблять все можливе, але це не так. Нехай підіймуться зі своїх кресел та почнуть реально діяти", — наводить слова Каштру Mais Futebol.

Раніше повідомлялось, що низка гравців Динамо та Шахтаря об'єдналась заради допомоги ЗСУ.