Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві. 

Колишній тренер Шахтаря також не залишився осторонь.

“Моє серце з українцями, — сказав Луїш Каштру. — Обіймаю, сповнений надією”.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року з ранку Україна зазнала нападу с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні! 