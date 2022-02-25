Екс-тренер Шахтаря висловився про ситуацію в Україні.
Луїш Каштру, Getty Images
25 февраля 2022, 14:14
Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Колишній тренер Шахтаря також не залишився осторонь.
“Моє серце з українцями, — сказав Луїш Каштру. — Обіймаю, сповнений надією”.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року з ранку Україна зазнала нападу с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!