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Екс-тренер Шахтаря висловився про ситуацію в Україні.

Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Колишній тренер Шахтаря також не залишився осторонь.

“Моє серце з українцями, — сказав Луїш Каштру. — Обіймаю, сповнений надією”.

Моє серце з усіма українцями. Обійми, сповнені надії та прихильності 🇺🇦

O meu coração está com todos os ucranianos. Um abraço de esperança e carinho 🇺🇦 pic.twitter.com/hbqUAFbmaw — Luís Castro (@luiscastrocoach) February 25, 2022

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року з ранку Україна зазнала нападу с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!