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Конкурс на проведення континентальної першості триває лише формально.

Триває конкурс на проведення Євро-2028, але вже стало відомо, хто собі практично гарантував його проведення.

Континентальну першість приймуть на своїх полях Велика Британія та Ірландія, повідомляє The Athletic.

Країни заявили про свій намір провести Євро сьомого лютого через те, що бачать можливість проведення турніру вище, ніж провести Чемпіонат світу-2030.

Повідомляється, що УЄФА також зацікавлені провести турнір саме в цих країнах.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Італія мають намір провести Чемпіонат світу у 2030 році.