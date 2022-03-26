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Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

В товариському матчі в Дубліні Ірландія зіграла в результативну нічию з Бельгією з рахунком 2:2.

Збірна Бельгії двічі вела по ходу зустрічі, але так і не змогла досягти переможного результату.

Огляд матчу:

Ірландія – Бельгія 2:2

Голи: Огбене, 35, Браун, 85 – 12 Батшуаї, 12, Ванакен, 58.

Ірландія: Келлехер, Доерті, Даффі, Коулман, Іган, Макклейн (Меннінг, 80), Хендрік (Браун, 76), Каллен, Найт (Кін, 76), Робінсон (Перротт, 90), Огбене.

Бельгія: Міньйоле, Боята, Денайєр, Тіат (Мангаля, 75), Сейлмейкерс (Фоке, 46), Дендонкер, Азар, Тілеманс, Ванакен, де Кетеларе (Янузай, 76), Батшуаї (Бентеке, 83).