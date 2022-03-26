Англійці давно не знаю гіркоти поразки.
Англія - Швейцарія, getty images
26 марта 2022, 22:53
Збірна Англії в рамках товариського поєдинку приймала на своєму полі збірну Швейцарії та здобула перемогу з рахунком 2:1.
Як повідомляє Opta, завдяки цьому англійцям вдалося встановити рекорд за кількістю матчів без поразок.
Ця гра стала 21 без програшу – 17 разів англійці виграли, а також чотири рази зіграли внічию.
Зазначимо, що востаннє збірна Англії поступалася італійцям у серії пенальті у фіналі чемпіонату Європи (такі матчі вважаються нічийними, адже враховується основний час).