ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Англія та Швейцарія.

Англія та Швейцарія під час березневої міжнародної паузи проведуть товариську зустріч на Уемблі.

Гарет Саутгейт у цій грі вирішив дати можливість зіграти свої перші матчі за національну збірну гравцям Саутгемптону та Крістал Пелас — Кайлу Вокер-Пітерсу та Марку Гуехі відповідно.

У складі команди Мурата Якіна дебютантів немає, проте є швидкісні Джердан Шакірі та Рубен Варгас на флангах атакуючого півзахисту.

Англія: Пікфорд — Стоунз, Коаді, Гуехі — Вокер-Пітерс, Хендерсон, Галлахер, Шоу — Фоден, Маунт — Кейн.

Запасні: Поуп, Форстер, Магуайр, Уайт, Мінгс, Гріліш, Райс, Беллінгем, Уоткінс, Стерлінг, Ворд-Праус, Мітчелл.



Швейцарія: Омлін — Відмер, Аканжі, Фрай, Родрігес — Джака, Фройлер — Штеффен, Шакірі, Варгас — Емболо.