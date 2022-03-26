ЧМ-2022. Отбор
Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Англія та Швейцарія.
Марк Гуехі, Getty Images
26 марта 2022, 18:58
Англія та Швейцарія під час березневої міжнародної паузи проведуть товариську зустріч на Уемблі.
Гарет Саутгейт у цій грі вирішив дати можливість зіграти свої перші матчі за національну збірну гравцям Саутгемптону та Крістал Пелас — Кайлу Вокер-Пітерсу та Марку Гуехі відповідно.
У складі команди Мурата Якіна дебютантів немає, проте є швидкісні Джердан Шакірі та Рубен Варгас на флангах атакуючого півзахисту.
Англія: Пікфорд — Стоунз, Коаді, Гуехі — Вокер-Пітерс, Хендерсон, Галлахер, Шоу — Фоден, Маунт — Кейн.
Запасні: Поуп, Форстер, Магуайр, Уайт, Мінгс, Гріліш, Райс, Беллінгем, Уоткінс, Стерлінг, Ворд-Праус, Мітчелл.
Запасні: фон Балльмос, Кобель, Мбабу, Ельведі, Окафор, Цубер, Соу, Лотомба, Кюмерт, Гаврановіч, Зекірі, Ебішер.
Швейцарія: Омлін — Відмер, Аканжі, Фрай, Родрігес — Джака, Фройлер — Штеффен, Шакірі, Варгас — Емболо.
Гра Англія — Швейцарія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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