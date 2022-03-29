Півзахісник бельгійського клубу отримав клубну нагороду.
роман безус, getty images
29 марта 2022, 21:30
Півзахісник Генту Роман Безус став найкращим футболістом бельгійського клубу в лютому.
На рахунку виконавця два матчі за цей місяць проти Стандарту та Серез'єну, в яких він не зміг відзначитись результативними діями.
В поточному сезоні Безус зіграв 29 матчів в футболці Генту, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Безус разом із Зозулею допоміг ЗСУ.