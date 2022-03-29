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Півзахісник бельгійського клубу отримав клубну нагороду.

Півзахісник Генту Роман Безус став найкращим футболістом бельгійського клубу в лютому.

На рахунку виконавця два матчі за цей місяць проти Стандарту та Серез'єну, в яких він не зміг відзначитись результативними діями.

В поточному сезоні Безус зіграв 29 матчів в футболці Генту, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Безус разом із Зозулею допоміг ЗСУ.