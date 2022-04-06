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Український фахівець висловився про російську агресію на території України.

Головний тренер жіночої команди київського Динамо Володимир П'ятенко прокоментував повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів на територію України.

"Росіяни в а**рє від того, що їх тут не зустрічають з пиріжками. На сьогодні, вся країна об'єдналась.

У нас одна політична партія — це Україна. Одне віросповідання — це Україна. Одна команда — це Україна", — сказав П'ятенко в коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.