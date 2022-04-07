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Функціонер чомусь вирішив підтримати свого колегу з ФІФА щодо лояльності до країни-терористки.

Президент УЄФА Александер Чеферін чомусь не бачить необхідним залишити мешканців країни-терористки РФ без трансляцій матчів ЛЧ, ЛЄ та ЛК.

"Ми це питання з колегами ще не обговорювали. Але всі ми думаємо, що наразі немає причин залишати РФ без трансляцій, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде.

На сьогоднішній це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема", — цитує Чеферіна The Independent.

Раніше Чеферін розповів про припинення співпраці з Газпромом через військовий напад РФ на Україну.