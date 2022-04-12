Аварія відбулася у місті Калі.
Фредді Рінкон, AS
12 апреля 2022, 08:55
Колишній півзахисник збірної Колумбії, Реала, Наполі та інших клубів Фредді Рінкон потрапив у ДТП.
55-річний екс-футболіст та тренер разом з трьома людьми був у автомобілі Ford, який зіштовхнувся з автобусом на одній з вулиць Калі.
Аварія відбулася рано вранці 11 квітня. Відомо, що футболіст прооперований у місцевій лікарні. Він отримав травму голови та перебуває у критичному стані.
Рінкон був зіркою колумбійського футболу кінця XX століття. У 1995 році він перейшов з Наполі до Реала, а після грав у Бразилії.
Після завершення кар'єри у 2004 році колумбієць працював тренером в бразильських клубах. Наприкінці квітня 2015 року Рінкон знову був оголошений у міжнародний розшук через торгівлю наркотиками та інших порушень закону.