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Аварія відбулася у місті Калі.

Колишній півзахисник збірної Колумбії, Реала, Наполі та інших клубів Фредді Рінкон потрапив у ДТП.

55-річний екс-футболіст та тренер разом з трьома людьми був у автомобілі Ford, який зіштовхнувся з автобусом на одній з вулиць Калі.

Аварія відбулася рано вранці 11 квітня. Відомо, що футболіст прооперований у місцевій лікарні. Він отримав травму голови та перебуває у критичному стані.

El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

📽️ @radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022

Рінкон був зіркою колумбійського футболу кінця XX століття. У 1995 році він перейшов з Наполі до Реала, а після грав у Бразилії.

Після завершення кар'єри у 2004 році колумбієць працював тренером в бразильських клубах. Наприкінці квітня 2015 року Рінкон знову був оголошений у міжнародний розшук через торгівлю наркотиками та інших порушень закону.