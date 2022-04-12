Форвард Дніпра-1 вражає у Польщі.
Марк Гуаль, Ягеллонія
12 апреля 2022, 11:55
В рамках 28 туру чемпіонату Польщі Ягеллонія на виїзді зіграла внічию проти Радомяка (2:2).
Гостей зумів врятувати іспанський форвард Марк Гуаль, забивший шикарний гол з дальньої відстані.
Це вже другий м'яч для іспанського форварда, контракт якого належить Дніпру-1, за новий клуб. У дебютному матчі він свій гол присвятив Україні.
Нагадаємо, що за Ягеллонію також виступає колишній українець Тарас Романчук, який змінив громадянство на польське.