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Форвард Дніпра-1 вражає у Польщі.

В рамках 28 туру чемпіонату Польщі Ягеллонія на виїзді зіграла внічию проти Радомяка (2:2).

Гостей зумів врятувати іспанський форвард Марк Гуаль, забивший шикарний гол з дальньої відстані.

Це вже другий м'яч для іспанського форварда, контракт якого належить Дніпру-1, за новий клуб. У дебютному матчі він свій гол присвятив Україні.

Нагадаємо, що за Ягеллонію також виступає колишній українець Тарас Романчук, який змінив громадянство на польське.