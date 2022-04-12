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Досвідчений фахівець покине пост головного тренера збірної Нідерландів після ЧС-2022.

Напередодні головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал мав можливість представити документальний фільм про власне життя та спортивну кар'єру, в якому зізнався, що вже не перший рік він хворий на рак простати.

На щастя, 71-річний тренер оголосив, що його лікування від цієї недуги пройшло успішно, але питання про відновлення тренерської кар'єри поки що не стоїть.

"Я пройшов через все. Я пройшов 25 сеансів променевої терапії. Потім мені довелося чекати п’ять-шість місяців, щоб перевірити, чи вони виконали свою роботу. Вони виконали", – цитує слова ван Гала Reuters.

Нагадаємо, раніше офіційно стало відомо, шо Рональд Куман повернеться до збірної Нідерландів після Чемпіонату світу-2022