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Фахівець замінить Ван Гала на посту головного тренера команди.

Несподіване зізнання головного тренера збірної Нідерландів Луї ван Гаала про захворювання на рак простати під час презентації його автобіографічної кінострічки поставило логічне питання про те, чи зможе він працювати з командою в подальшому.

Ще до цього в місцевій футбольній спільноті існувала впевненість у тому, що можливим наступником 70-річного фахівця може стати його співгромадянин та колишній керманич каталонської Барселони Рональд Куман.

Із огляду на останні події, подібні чутки підсилилися інформацією від нідерландських видань, які стверджують про фінальні етапи переговорів між Куманом та Королівським футбольним союзом Нідерландів стосовно майбутньої угоди.

Нагадаємо, що ван Гаал продовжить працювати з "оран’є" до завершення чемпіонату світу-2022, де його команда зіграє проти Катару, Сенегалу та Еквадору на груповому етапі.

UPD. Королівський футбольний союз Нідерландів оголосив про попереднє погодження Рональда Кумана на посаду головного тренера національної збірної. Виконання обов'язків на новій посаді фахівець розпочне з 1 січня 2023 року, а угода з ним буде розрахована до завершення чемпіонату світу-2026.

"Я з нетерпінням чекаю нового етапу співпраці. Трохи більше півтора роки тому я не залишив збірну Нідерландів через невдоволення чимось. Мої період роботи з командою був відмінним, результати були хорошими, як і взаємини з гравцями. Незабаром ми продовжимо цей шлях. Для мене це безсумнівно вдалий вибір", — заявив Куман під час інтерв'ю.

Цікаво, що Куман стане десятим тренером в історії країни після закінчення Другої світової, якому вдавалося знову отримувати запрошення очолити національну збірну.