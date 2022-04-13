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EA Sports не бачить терористську державу у симуляторі.

EA Sports випустили оновлення гри FIFA 22. Через війну в Україні, в грі відтепер відсутнє все, що зв'язано із РФ.

Так, з гри посунули усі клуби, які були присутні у розділі "інший світ". Також з гри видалили стадіон Відкриття Арена.

Повідомляється, що в усіх юзерів, в котрих улюблений клуб був вибраний російський, буде стояти емблема ПСЖ.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд".

Цей патч поки що вийшов для юзерів на ПК. Для інших платформ (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) його буде додано пізніше.