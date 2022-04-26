Другое

Українець продовжить кар'єру в Чехії.

Дукла Прага підписала контракт з Юрієм Габовдою — повідомив Denik Sport.

Після початку війни між РФ та Україною 32-річний півзахисник покинув Торпедо-БелАЗ, тому що не захотів грати у країні, яка допомагає окупанту.

Габовда грав за Карпати Львів, Кривбас, Таврію, Динамо Мінск, Рух, Халадаш, Дебрецен, Торпедо-БелАЗ.

Габовда зіграв 4 матчі за Дуклу в оренді, після чого підписав постійний контракт на наступний сезон.