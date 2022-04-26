Украина

Підопічні Мірчі Луческу потужно відповіли на швидкий пропущений м'яч на початку матчу.

У черговому благодійному матчі київське Динамо обіграло дортмундську Боруссію на стадіоні Сигнал Ідуна Парк з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на четвертій хвилині, коли Ройс запустив у штрафний майданчик Голанда, який віддав передачу під удар Байно-Гіттенсу, який точно пробив повз Бущана.

Однак такий жвавий початок пішов на користь команді Мірчі Луческу, яка через п'ять хвилин відповіла своєю результативною атакою. Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику від Шапаренка, після чого витончено пробив точно в дальній кут воріт. Через дві хвилини Ванат прийняв м'яч із глибини поля від Буяльського, виграв боротьбу у Семіча і пробив точно повз Хітца.

На 17 хвилині кияни могли збільшити перевагу, але Шапаренко не зміг реалізувати пенальті завдяки вмілому сейву від Хітца. До слова, одинадцятиметровий заробив Довбик.

На 35 хвилині "біло-сині" все ж таки ще раз засмутили німецьку команду — Сидорчук віддав передачу на Ваната, який пробив точно у ворота, оформивши дубль.

У середині другого тайму вже "джмелі" заробили пенальті, але Бущан зміг парирувати удар від Рейніру. Проте через кілька хвилин господарі все ж таки змогли скоротити відставання в рахунку — Гюрлюз зробив подачу в штрафний майданчик на ближню штангу, де Роте здорово підставив ногу і м'яч опинився у воротах.

Борусія Д — Динамо 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 4, Роте, 65 — Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.

Борусія Д: Хітц (Унбегаун, 46) — Семіч (Пасслак, 46), Понграчіч (Фіннссон, 87), Аканжи (Ауссі, 30 (Загаду, 60)), Шульц (Роте, 46) — Джан (Геррейру, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Тац (Гюрпюз, 46), Ройс (Фінк, 46), Байно-Гіттенс (Рейнір, 46) — Голанд (Мукоко, 30).

Динамо: Бущан (Нещерет, 74) — Караваєв, Попов, Забарний (Сирота, 66), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук (Андріевський, 66), Шапаренко (Шепелев, 75), Буяльский (Гармаш, 75), Антюх (Кравченко, 46) — Довбик, Ванат (Кулач, 75).

На 17 хвилині Шапаренко (Динамо) не реалізував пенальті (воротар).

На 54 хвилині Рейнір (Борусія Д) не реалізував пенальті (воротар).