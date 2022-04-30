Другое

Для 26-річного іранця це вже другий дубль за угорську команду.

Академія Пушкаша у матчі 30 туру чемпіонату Угорщини обіграла Мезьокьовешд із рахунком 3:1.

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Захеді Шахаб, орендований у луганської Зорі після початку війни в Україні.

Таким чином, 26-річний іранець оформив дубль у другому матчі поспіль, тому що до цього він двічі вразив ворота Фехервара минулого туру.

Також зазначимо, що весь матч у складі господарів поля відіграв українець Артем Фаворов, але результативними діями він не відзначився.

Після 30 турів Академія Пушкаша набрала 52 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Ференцвароша на 13 балів. Позаду йде Кішварда – 49 очок та 29 ігор.