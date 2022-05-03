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Президент УЄФА вважає, що повторна спроба створення Суперліги неможлива.

Олександр Чеферін впевнений, що питання створення Суперліги закрите. Про це він повідомив у коментарі jutarnji.hr.

"З Суперлігою покінчено. Дехто ще може спробувати, але їхні плани більше ніколи не спрацюють".

"Нам активно допомагали англійські вболівальники, а італійці та іспанці нічого не зробили", — сказав президент УЄФА Олександр Чеферін.

Одним із головних ініціаторів створення Суперліги був мадридський Реал.