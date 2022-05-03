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Команди зіграють у благодійному поєдинку.

Збірна України поки не в повному складі розпочала підготовку до поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022.

Напередодні стало відомо, що команда Олександра Петракова зіграє у благодійному матчі проти представника Бундесліги Боруссії М.

Наразі стало відомо, що гра відбудеться 11 травня о 21.45 за київським часом. Місце проведення гри — стадіон Боруссія Парк, що вміщує 54 тис. глядачів.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко анонсував три чи чотири спаринги у рамках підготовки до відбірного матчу із Шотландією.