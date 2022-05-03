ЧМ-2022. Отбор
Андрій Павелко висловився про тренувальний збір національної команди.
Збірна України, УАФ
03 мая 2022, 15:25
Збірна України проведе три-чотири спаринга у рамках підготовки до відбірного матчу із Шотландією до чемпіонату світу у Катарі.
Президент УАФ Андрій Павелко поділився подробицями тренувального процесу.
"Я дуже вдячний нашим колегам з Борусії Менхенгладбах, а також усім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Олександру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів".
Функціонер висловився про спаринги, які проведе збірна України.
"Всі варіанти, що відпрацьовуються, насамперед, є вибором тренерського штабу. Зараз на стадії затвердження будуть наступні матчі для збірної України. Крім Борусії буде ще три або чотири поєдинки. Це, швидше за все, будуть і клуби, і національні збірні", — наводить слова Павелко Футбол NEWS.
Нагадаємо, матч збірна України – Боруссія М відбудеться 11 травня.