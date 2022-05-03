Збірна України проведе три-чотири спаринга у рамках підготовки до відбірного матчу із Шотландією до чемпіонату світу у Катарі.

Президент УАФ Андрій Павелко поділився подробицями тренувального процесу.

"Я дуже вдячний нашим колегам з Борусії Менхенгладбах, а також усім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Олександру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів".

Функціонер висловився про спаринги, які проведе збірна України.

"Всі варіанти, що відпрацьовуються, насамперед, є вибором тренерського штабу. Зараз на стадії затвердження будуть наступні матчі для збірної України. Крім Борусії буде ще три або чотири поєдинки. Це, швидше за все, будуть і клуби, і національні збірні", — наводить слова Павелко Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч збірна України – Боруссія М відбудеться 11 травня.