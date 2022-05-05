Другое

Елемент форми легендарного півзахисника встановив рекорд відомих на весь світ торгів.

"Трохи головою Марадони, трохи рукою Бога" — ця культова фраза півзахисника збірної Аргентини Дієго Армандо Марадони після чвертьфінального матчу проти Англії на чемпіонаті світу-1986, у якому він забив два голи, стала загальним ім’ям для взяття воріт, яке застало зненацька голкіпера Пітера Шилтона.

Наприкінці тієї зустрічі лідер атак південноамериканської обмінявся футболками зі Стівом Ходжем, на рахунку якого залишився фінальний невдалий дотик до м’яча за мить до голу.

Із того часу історична реліквія більше 35 років належала англійському екс-футболістові, але впродовж останніх 20 років зберігалася в Національному музеї футболу в Манчестері.

Аж до тих пір, поки футболку напередодні не вирішили виставати в якості лоту на найбільший у світі благодійний аукціон Sotheby's.

Зрештою, 7 142 500 фунтів (майже 8,5 млн євро), які погодився заплатити невідомий добродій, встановили історичний рекорд аукціону для спортивного інвентаря.

Попередній рекорд аукціону спортивних пам’ятних речей був встановлений оригінальним рукописом Олімпійського маніфесту 1892 року з автографом автора, проданим на Sotheby's за 7,05 мільйона фунтів стерлінгів (8,8 мільйонів доларів) у 2019 році.