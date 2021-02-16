Украина

Экс-футболист Динамо рассказал с какой проблемой он столкнулся в Украине.

Бывший легионер киевского Динамо Бетао рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся, когда проживал в Киеве во время выступлений за "бело-синих".

"Я очень полюбил Киев. Это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года.

Единственный минус – расизм. Но это проблема не только Украины, а всемирная. В Бразилии расизма не меньше. В Украине я сталкивался с неприятием в сторону темнокожих. Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь. Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, затем на машину, затем снова на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили.

Однажды на рынке я ненароком задел девушку. Извинился. По-русски. Маленькая девочка была с бабушкой. Она в изумлении посмотрела на меня, а затем, когда я уже удалялся, услышал, как она сказала: Черный человек говорит по-русски. Я обернулся, посмотрел на нее, рассмеялся и пошел дальше", — приводит слова Бетао Факты.

Напомним, бразильский защитник выступал за киевский клуб с 2008 по 2013 год. За это время он провел 170 поединков, в которых отметился шестью ассистами.