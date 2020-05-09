Украина

Защитник рассказал, что имел предложение войти в тренерский штаб киевской команды.

Бетао имел возможность продолжить карьеру в структуре Динамо, но не захотел "вешать бутсы на гвоздь".

"Когда сезон закончился, я общался с Ребровым и Суркисом, и мне предложили учиться на тренера и работать с Динамо. Я подумал и не смог согласиться, мне тогда был 31 год и я еще хотел играть в футбол, у меня были силы. Мне сказали: хорошо, если захочешь работать в Динамо, когда закончишь карьеру, — звони нам".

"Готов ли я вернуться? Пока не знаю (улыбается). Я хочу играть еще минимум год, физическое состояние позволяет, голова тоже хорошо работает. А после этого, если я могу быть полезен Динамо, буду только рад".

"Возможно, смогу помогать с просмотром футболистов в Южной Америке. Я хочу вновь увидеть сильное Динамо, которое играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команда уже давно не выигрывала чемпионат Украины. Сейчас это не то Динамо, которое я помню. Как футболист я уже не могу что-то дать Динамо, но вне поля — конечно, могу и хочу помогать", — приводит слова Бетао официальный сайт Динамо.

Ранее Бетао похвалил президента киевской команды Игоря Суркиса.

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