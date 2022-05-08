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Українець розповів, як влада та люди в Латвії реагують на те, що відбувається у світі.

Нападник Ріги Олександр Філіппов прокоментував ставлення Латвії до військових дій Росії на території України.

"Люди тут справді підтримують Україну. У Латвії навіть для своїх вносять певні заборони. Відключають російські телеканали, блокують російські сайти. Доходить до того, що якщо ти підтримуєш Росію, то в тебе можуть забрати громадянство.

Сьогодні дуже складно думається про футбол. Завжди ранком у нас тренування. І поки їдеш, обговорюєш усі новини. Запитуємо, як у кого справи в Одесі, Миколаєві, Чернігові. За всі міста запитуємо та переживаємо.

Коли дивишся всі фотографії, цей жах неможливо описати словами. Щодня прокидаєшся і ходиш із цими думками і засинаєш із ними. Я вже мовчу про людей, які втратили рідних, житло", - наводить слова Філіппова ТК Футбол 1/2/3.

Цього сезону Філіппов провів дев'ять поєдинків у складі латвійського клубу, в яких забив два м'ячі і віддав один асист.