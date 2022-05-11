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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 10 травня.

Завершилася 76 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

⚡️Штаб ООС повідомляє:

Угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Втрат окупантів у зоні ООС:

12 танків,

4 артилерійські системи,

19 одиниць бойової броньованої техніки,

2 одиниці спеціальної інженерної техніки,

7 автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 БПЛА типу «Орлан-10».

⚡️ Генштаб ЗСУ: Підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу росії через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

Водночас ворог додатково перемістив на територію Харківської області до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

⚡️ Володимир Зеленський:

▪️Продовжив звертатись до іноземних парламентів. У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборонну та санкційну підтримку. Нагадавши історію так званої «газової дружби» України з росією, показав, яких помилок варто уникнути.

▪️ Зверненням до малтійського парламенту нагадав за героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, яка дуже схожа на нашу сьогоднішню боротьбу у війні за незалежність і свободу проти росії.

▪️ Провів у Києві переговори із міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів. Говорили про підсилення України, про швидше завершення війни, деталі того, як наші друзі можуть долучитись до післявоєнної відбудови нашої країни.

▪️ Вже 36 іноземних представництв повернулись до столиці.

▪️ ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова.

▪️ Закликаю усіх людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, щоденно очікуються нові перемоги. Українські захисники роблять усе можливе для звільнення наших міст.

▪️ Спеціальна група міжнародних експертів запропонувала дорожню карту енергетичних санкцій. Це раціонально складений документ, вже почали працювати над його реалізацією.

▪️ Сьогодні помер перший Президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру.